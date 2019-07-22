В Крыму подсчитали, какой ущерб в сфере туризма был нанесен за время пребывания в составе Украины

В рамках выяснения, какой ущерб был нанесен экономике Крыма за время пребывания в составе Украины, на полуострове подсчитали убытки и в сфере туризма, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как заявил председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ, за 25 лет в Крыму и Севастополе количество санаториев уменьшилось с 830 до 600.

«То же самое с «Артеком»: если бы не Крымская весна, лагерь был бы по частям продан крупнейшим украинским финансово-промышленным группам», - цитирует ДЕГТЯРЕВА «РИА Крым».

По его словам, на момент возвращения Крыма в состав России на территории полуострова легально работали 390 мест размещения, сегодня – 1100 отелей и домов отдыха. Также депутат привел данные посещения Республики туристами. Так, в 2013 году на Крымском полуострове отдохнули 6 миллионов человек, а в 2018 году число отдыхающих достигло 7 миллионов.

«В 2013 году, когда было железнодорожное, воздушное сообщение, работали все автомобильные дороги Крым и Севастополь посетили 6 миллионов туристов, а в 2018 году – уже посетили 7 миллионов человек на автомобильном транспорте через Керченский мост и воздушным транспортом», — добавил парламентарий.

Напомним, комиссию по подсчету убытков начали формировать в марте этого года после того, как спикер Госсударственной Думы Вячеслав ВОЛОДИН предложил взыскать с Украины компенсации за 25-летную аннексию Крыма. Рабочая группа при Госсовете РК выяснила, что за время пребывания полуострова в составе Украины, ему был нанесен ущерб не менее 2,5 триллиона рублей. В итоговый документ об ущербе планируется включить также потери Крыма от утраты «скифского золота», в которую входит более 2 тысяч экспонатов.