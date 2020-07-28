Киевский эксперт предупредил об угрозе «нападения» России на Украину в Черном море

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28 июля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация якобы может «напасть» на Украину в Черном море. С соответствующим утверждением выступил некоторое время назад киевский эксперт Андрей Клименко.

Согласно оценке аналитика, процитированного «ПолитНавигатором», «вероятность войны с моря» в настоящий момент составляет около 70-80%.

По словам Клименко, в 2014 году он смог заранее предсказать присоединение Крыма к России. Как отметил эксперт, он не хочет, чтобы его прогнозы сбылись во второй раз.

Украинские политики и представители экспертного сообщества регулярно обвиняют Москву в агрессивных планах. Руководство РФ подобные заявления опровергает.

Ранее сообщалось, что архиепископ с Украины Афанасий (Шкурупий) призвал казнить президента Владимира Зеленского.