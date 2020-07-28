Найден способ взломать любой iPhone

Аргументы Недели → В мире 13+

28 июля 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Смартфон. Фото: pixabay.com

Китайские разработчики обнаружили встроенную уязвимость в гаджетах Apple, благодаря которой можно обойти защиту «яблочных» смартфонов и планшетов.

Специалисты выяснили, что проблема связана с процессорами SEP, которые ответственны за хранение паролей, биометрии и прочей конфиденциальной информации. Чтобы воспользоваться уязвимостью, нужно воспользоваться эксплойтом Checkm8, который может обойти автоматическую блокировку устройства после десяти неверных попыток ввода пароля. Как результат – мошенники могут подобрать код и разблокировать устройство. Отмечается, что для этого злоумышленникам необходимо иметь физический доступ к устройству. Разработчики подчеркнули, что данную уязвимость невозможно ликвидировать на программном уровне.