Найден способ взломать любой iPhone

28 июля 2020, 11:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Китайские разработчики обнаружили встроенную уязвимость в гаджетах Apple, благодаря которой можно обойти защиту «яблочных» смартфонов и планшетов.
Специалисты выяснили, что проблема связана с процессорами SEP, которые ответственны за хранение паролей, биометрии и прочей конфиденциальной информации. Чтобы воспользоваться уязвимостью, нужно воспользоваться эксплойтом Checkm8, который может обойти автоматическую блокировку устройства после десяти неверных попыток ввода пароля. Как результат – мошенники могут подобрать код и разблокировать устройство. Отмечается, что для этого злоумышленникам необходимо иметь физический доступ к устройству. Разработчики подчеркнули, что данную уязвимость невозможно ликвидировать на программном уровне.
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