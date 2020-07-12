MacBook может сломаться, если заклеивать камеру скотчем

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12 июля 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка за ноутбуком. Фото: pixabay.com

Компания Apple предупреждает, что макбуки, в томчисле MacBook Pro и MacBook Air могут ломаться из-за заклеивания камеры липкой лентой. Отмечается, что из-за этого могут появляться трещины на дисплее.

В пресс-службе компании заявили, что блокировка камеры при помощи накладки или заклеивания приводит к поломке гаджетов из-за слишком маленького зазора между клавиатурой и экраном, передает ФБА "Экономика сегодня". Вместо этого пользователям продукции Apple рекомендуют обращать внимание на индикатор, показывающий активность камеры.

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