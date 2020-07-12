MacBook может сломаться, если заклеивать камеру скотчем
12 июля 2020, 12:05[ «Аргументы Недели» ]
Компания Apple предупреждает, что макбуки, в томчисле MacBook Pro и MacBook Air могут ломаться из-за заклеивания камеры липкой лентой. Отмечается, что из-за этого могут появляться трещины на дисплее.
В пресс-службе компании заявили, что блокировка камеры при помощи накладки или заклеивания приводит к поломке гаджетов из-за слишком маленького зазора между клавиатурой и экраном, передает ФБА "Экономика сегодня". Вместо этого пользователям продукции Apple рекомендуют обращать внимание на индикатор, показывающий активность камеры.
Ранее эксперт рассказал о малоизвестных, но полезных функциях смартфонов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.