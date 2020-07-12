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Эксперт рассказал о неизвестных функциях смартфонов

, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Эксперт рассказал о неизвестных функциях смартфонов
Смартфон. Фото: pixabay.com

Эксперт Владимир Гриценко перечислил несколько малоизвестный, но полезных функциях, которыми обладают современные смартфоны. Оказалось, многие пользователи даже не догадываются, что умеет их телефон.

Гриценко рассказал, что Google и Apple постоянно обновляют операционные системы, благодаря чему телефоны получают новые функции. Например, смартфоны на базе Android и iOS способны останавливать зарядку гаджета, если в зарядный порт попала грязь или влага. Кроме того, владелец телефона может узнать информации об износе аккумулятора.

Владельцы iPhone могут воспользоваться функцией оптимизированной зарядки, при которой минимизируется вред, если аппарат не отключен от электросети после достижения 100% заряда батареи.

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