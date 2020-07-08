Мошенники придумали новую схему при продаже смартфонов

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8 июля 2020, 07:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Смартфон. Фото: pixabay.com

Мошенники нашли новый способ обмана при продаже смартфонов, заявил эксперт Василий Пителинский. Для этого они используют программу лизинга, по которой стоимость устройства в течение года оплачивается небольшими платежами, а затем гаджет либо выкупается полностью, либо бесплатно заменяется на новый.

Пителинский объяснил, что злоумышленники продают смартфон и перестают выплачивать за него ежемесячные взносы, после чего гаджет блокируется из-за отсутствия платежей. «Мошенники быстро научились использовать новый формат покупки для собственной выгоды. Они оформляют программу Samsung Upgrade на подставных лиц. После получения гаджетов организаторы перепродают их ничего не подозревающим покупателям», - рассказал специалист.

Он порекомендовал осторожнее относиться к покупке телефонов «с рук» и обращать внимание на подозрительные моменты при продаже гаджета, например, на низкую стоимость или отсутствие кассового чека.