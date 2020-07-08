Как смартфоны помогают бороться с коронавирусом

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8 июля 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Смартфон. Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, что благодаря смартфонам можно бороться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Однако для этого необходимо содействие граждан, считает эксперт Ашот Оганесян.

Оганесян объяснил, что технологические возможности современных смартфонов позволяют отслеживать заболевших коронавирусом и выявлять людей, которые с ними контактировали. Эксперт рассказал, что для этого могут использоваться приложения, по GPSопределяющие местоположение человека, а также Bluetooth, выявляющий находящихся рядом людей.

«В проекте приказа Минсвязи предлагаются наиболее "грубые" подходы к контролю за потенциальными зараженными, рассчитанные на то, что те обладают примитивными телефонами, не имеющими выхода в интернет, а также не содействуют в контроле за собой, отказываясь от установки специальных приложений», - заявил Оганесян.