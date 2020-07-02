Почему не обязательно устанавливать обновление на смартфон, рассказал специалист

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2 июля 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Смартфон. Фото: pixabay.com

Эксперт Денис Кусков заявил, что некоторые обновления на смартфон можно не устанавливать, поскольку не все нововведения могут быть качественными, и в них часто встречаются недоработки.

«В принципе можно иногда не устанавливать обновление на смартфон, но если мы берем совокупно все приложения, то, безусловно, обновления делаются для нашего блага», - объяснил Кусков.

Он отметил, что обновления по большей части призваны наладить работу приложений и устранить все недочеты, из-за которых могут возникнуть проблемы с безопасностью и качеством работы программы.

Ранее Программист сообщил о вреде постоянной работы Bluetooth на смартфоне.