Украинский аналитик назвал причины срыва «вторжения» России в Одессу в 2014 году
28 июля 2020, 09:48[ «Аргументы Недели» ]
РФ якобы готовилась «вторгнуться» в Одессу 2 мая 2014 года, когда на улицах города вспыхнули столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. С соответствующим утверждением выступил эксперт с Украины Андрей Клименко.
По словам аналитика, процитированного «ПолитНавигатором», «вторжение» сорвалось из-за того, что 2 мая в Черном море находились два ударных корабля Североатлантического альянса. В качестве других причин Клименко назвал присутствие в городе украинских моряков, покинувших Крым после его присоединения к России, и активность одесского «гражданского общества».
Ранее сообщалось, что эксперт Тарас Чмут предсказал оккупацию Одессы и Херсона в случае ввода российских войск на Украину.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.