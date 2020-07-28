Украинский аналитик назвал причины срыва «вторжения» России в Одессу в 2014 году

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28 июля 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Корабль НАТО, Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

РФ якобы готовилась «вторгнуться» в Одессу 2 мая 2014 года, когда на улицах города вспыхнули столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. С соответствующим утверждением выступил эксперт с Украины Андрей Клименко.

По словам аналитика, процитированного «ПолитНавигатором», «вторжение» сорвалось из-за того, что 2 мая в Черном море находились два ударных корабля Североатлантического альянса. В качестве других причин Клименко назвал присутствие в городе украинских моряков, покинувших Крым после его присоединения к России, и активность одесского «гражданского общества».

Ранее сообщалось, что эксперт Тарас Чмут предсказал оккупацию Одессы и Херсона в случае ввода российских войск на Украину.