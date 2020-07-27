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Украинский эксперт предсказал оккупацию Одессы и Херсона в случае «вторжения» РФ

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский эксперт предсказал оккупацию Одессы и Херсона в случае «вторжения» РФ
Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Тарас Чмут, украинский эксперт, вычислил цели России в случае «вторжения» ее армии на территорию страны. По данному вопросу специалист высказался некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

Как полагает процитированный «ПолитНавигатором» Чмут, если Москва решит перейти в наступление, будет поставлена задача отрезать Украину от моря, торговых путей, по которым идут импорт и экспорт. С этой целью Россия оккупирует Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области, спрогнозировал аналитик.

Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об агрессивных планах РФ. Официальная Москва подобные утверждения опровергает.

Ранее Андрей Парубий, бывший спикер Верховной Рады, рассказал, что помешало «полномасштабному вторжению» России на Украину в 2014 году.

ДЦ

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