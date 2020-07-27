Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Парубий назвал причину срыва «полномасштабного вторжения» РФ на Украину в 2014-м

, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Парубий назвал причину срыва «полномасштабного вторжения» РФ на Украину в 2014-м
Бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российская Федерация якобы намеревалась в 2014 году осуществить «полномасштабное вторжение» на Украину, однако этот план не реализовался из-за того, что миллионы жителей страны были готовы стать участниками партизанской войны. С соответствующим заявлением выступил Андрей Парубий, бывший председатель Верховной Рады.

Согласно утверждению Парубия, процитированного «ПолитНавигатором», после срыва «полномасштабного вторжения», в Москве «решили, что могут организовать свой план, как они говорят, “маленькими шагами”».

Официальный Киев обвиняет Россию в прямой военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР, противостоящим украинской армии в зоне боевых действий в Донбассе. Представители руководства РФ подобные заявления опровергают.

Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине придумали способ ускорить реинтеграцию неподконтрольных территорий на востоке страны.

ДЦ

В мире

Раскрыт возможный сценарий «стремительного» нападения Японии на российские Курилы

Раскрыт возможный сценарий «стремительного» нападения Японии на российские Курилы

Япония может овладеть российскими Курильскими островами в ходе «стремительной» операции. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Дмитрий Дрозденко, отечественный военный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью