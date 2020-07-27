Парубий назвал причину срыва «полномасштабного вторжения» РФ на Украину в 2014-м

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27 июля 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российская Федерация якобы намеревалась в 2014 году осуществить «полномасштабное вторжение» на Украину, однако этот план не реализовался из-за того, что миллионы жителей страны были готовы стать участниками партизанской войны. С соответствующим заявлением выступил Андрей Парубий, бывший председатель Верховной Рады.

Согласно утверждению Парубия, процитированного «ПолитНавигатором», после срыва «полномасштабного вторжения», в Москве «решили, что могут организовать свой план, как они говорят, “маленькими шагами”».

Официальный Киев обвиняет Россию в прямой военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР, противостоящим украинской армии в зоне боевых действий в Донбассе. Представители руководства РФ подобные заявления опровергают.

Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине придумали способ ускорить реинтеграцию неподконтрольных территорий на востоке страны.