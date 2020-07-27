Финляндия решила продлить ограничения на российской границе до 25 августа

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27 июля 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Флаг Финляндии. Фото: Pixabay

Власти Финляндии продлили ограничения на пересечение границы с Россией до 25 августа.

Финское правительство решило, что ограничения можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на 100 тыс. человек, причем, этот показатель должен сохраняться как минимум в течение 14 дней.

В генконсульстве Финляндии в РФ отметили, что новое рассмотрение данного вопроса планируется примерно через две недели. Все визовые центры Финляндии в России были временно закрыты еще с 4 апреля.

Ранее сообщалось, что Россия станет последней страной, для которой Финляндия откроет границы туристам.