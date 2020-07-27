Ученые назвали желание разбогатеть главной угрозой для человечества
27 июля 2020, 20:53[ «Аргументы Недели» ]
Группа ученых из Австралии, Великобритании и Швейцарии пришли к выводу, что стремление людей обогатиться является основной угрозой для цивилизации.
Исследователи заявили, что рост благосостояния людей приводит к увеличению вредных выбросов в атмосферу, что пагубно сказывается на экосистеме планеты. Ученые отметили, что технологии не успевают развиваться достаточно быстро, чтобы защитить Землю от негативного влияния человека. По мнению экспертов, проблему можно решить, убрав существующее неравенство в потреблении.
Ранее эколог Антон Ястребцев, как высушенное на балконе белье приводит к серьезным проблемам со здоровьем.
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