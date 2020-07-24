Высушенное на балконе белье может привести к серьезным проблемам со здоровьем
24 июля 2020, 07:18[ «Аргументы Недели» ]
Принято считать, что выстиранное белье лучше всего сушить на свежем воздухе – таким образом вещи приобретают приятный запах и становятся полезнее. Эколог Антон Ястребцев объяснил, почему нельзя слепо верить в это утверждение.
«Сушить на балконе вещи после стирки в условиях городской среды – не самая лучшая идея. Чаще всего у нас квартиры имеют вид на оживленную дорогу или находятся возле нее. Сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра. На него будут осаждаться взвешенные частицы…Это все – канцерогены», - заявил эколог.
Ястребцев предупредил, что подобные канцерогены на постельном белье могут привести не просто к ухудшению работы легких, но даже к онкологии. Сушить белье на балконе могут жители экологически чистых районов или хотя бы те, чьи окна выходят на зеленый двор, а не на автодорогу, передает Радио Sputnik.
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