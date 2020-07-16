Почему в Крыму гибнут дельфины

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16 июля 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд

Дельфин. Фото: pixabay.com

В Крыму волонтеры обнаружили двух погибших дельфинят с резаными ранами под плавниками. Эколог Анастасия Постникова объяснила, что могло случиться с млекопитающими.

«Иногда мы находим погибших китообразных не только со следами от сетей, но и с подобными тяжелыми увечьями, индуцированными антропогенным воздействием, причем были случаи, когда такие дельфины выбрасывались на берег еще живыми», - сказала специалист. Она объяснила, что ранения могли быть получены во время выборки рыболовных сетей.

Экологи отмечают, что ы этом году в Крыму уже обнаружено свыше 550 выбросившихся на берег морских животных.