Почему в Крыму гибнут дельфины

16 июля 2020, 18:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: Взгляд
В Крыму волонтеры обнаружили двух погибших дельфинят с резаными ранами под плавниками. Эколог Анастасия Постникова объяснила, что могло случиться с млекопитающими.
«Иногда мы находим погибших китообразных не только со следами от сетей, но и с подобными тяжелыми увечьями, индуцированными антропогенным воздействием, причем были случаи, когда такие дельфины выбрасывались на берег еще живыми», - сказала специалист. Она объяснила, что ранения могли быть получены во время выборки рыболовных сетей.
Экологи отмечают, что ы этом году в Крыму уже обнаружено свыше 550 выбросившихся на берег морских животных.
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