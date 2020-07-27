Google решил оставить на удаленке 200 тысяч сотрудников
27 июля 2020, 20:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Практически все штатные сотрудники Google и ее подразделений, а также сотрудники, работающие по контрактам, останутся работать дома как минимум до июля 2021 года.
Такое решение принял глава компании Alphabet Сундар Пичаи. На удаленный режим работы сотрудники перешли после начала пандемии коронавирусной инфекции. Пичаи счел прежние прогнозы по COVID-19 слишком оптимистичными и принял решение продлить удаленную работу для почти 200 тысяч сотрудников.
По мнению Пичаи, помимо безопасности, работа дома облегчит жизнь сотрудникам с детьми, которые из-за неопределенности в этом вопросе не могли планировать их учебу. Кроме того, решение о продлении срока работы в удаленном формате даст сотрудникам возможность отказаться от дорогостоящей аренды и переехать туда, где снять жилье можно дешевле.
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