Сенатор Климов считает опасным пользоваться западными соцсетями

Аргументы Недели → Общество 13+

17 мая 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iReactor

Фото: сайт Совета Федерации РФ, Андрей Климов

Российские пользователи, предпочитающие пользоваться западными интернет-ресурсами, могут неосознанно стать жертвами манипуляций руководства зарубежных порталов, уверен член Совета Федерации Андрей Климов.

Использование зарубежных ресурсов может иметь серьезные последствия, полагает Андрей Климов. Например, пользователь, сам не зная того, может открыть доступ к своим персональным данным или стать объектом манипуляции.

Климов подчеркнул, что владельцы Facebook, Instagram, Twitter и Google преследуют собственные политические интересы, поэтому их пользователи являются невольными заложниками этих интересов.

Для того, чтобы россияне могли быть уверены в своей безопасности в сети, необходимо продолжать активную работу по усовершенствованию Рунета, подчеркнул сенатор.