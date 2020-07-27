Простым амерканцам плевать на Донбасс

27 июля 2020, 19:18[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: Fox news
Американской аудитории не интересно происходящее на Донбассе. Американский телеканал Fox news передал новость о полном перемирии в регионе. Зрители ответил: это не наша война.
Отсутствие интереса к конфликту на Донбассе американцы показали в комментариях. Большинство из них принялись спорить на тему отношений России и Соединенных Штатов, и поминать Трампа.
«Немного интересно, но это не моя война», — выразил общее мнение автор одного из комментариев к новости.
В Минске переговорщики сумели договориться о полном прекращении огня. Официальные Донецк и Луганск уже заявили о приказе по всему фронту прекратить огонь. Киев пока мешкает, но обещает тоже не стрелять.
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