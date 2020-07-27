Простым амерканцам плевать на Донбасс

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27 июля 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

фото с Донбасса из архива автора

Американской аудитории не интересно происходящее на Донбассе. Американский телеканал Fox news передал новость о полном перемирии в регионе. Зрители ответил: это не наша война.

Отсутствие интереса к конфликту на Донбассе американцы показали в комментариях. Большинство из них принялись спорить на тему отношений России и Соединенных Штатов, и поминать Трампа.

«Немного интересно, но это не моя война», — выразил общее мнение автор одного из комментариев к новости.

В Минске переговорщики сумели договориться о полном прекращении огня. Официальные Донецк и Луганск уже заявили о приказе по всему фронту прекратить огонь. Киев пока мешкает, но обещает тоже не стрелять.

А некоторое время назад Путин провел телефонные переговоры с Зеленским. Беседа была названа продуктивной.