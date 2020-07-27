Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом
27 июля 2020, 16:37[ «Аргументы Недели» ]
Медики подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция» у советника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Он перестал ходить на работу еще на прошлой неделе.
О'Брайен заразился после семейного мероприятия. С конца прошлой недели он не появляется в своем офисе, однако продолжает удаленно исполнять свои рабочие обязанности. О том, когда О'Брайен в последний раз лично общался с Трампом, информации пока нет.
В США за последние 24 часа выявлено 55 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
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