Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом

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27 июля 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Роберт О'Брайен, фото: apnews.com

Медики подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция» у советника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Он перестал ходить на работу еще на прошлой неделе.

О'Брайен заразился после семейного мероприятия. С конца прошлой недели он не появляется в своем офисе, однако продолжает удаленно исполнять свои рабочие обязанности. О том, когда О'Брайен в последний раз лично общался с Трампом, информации пока нет.

В США за последние 24 часа выявлено 55 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.