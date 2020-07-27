В США за последние 24 часа выявлено 55 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

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27 июля 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В США за минувшие сутки выявлено 55 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

За последние 24 часа в регионе зарегистрировали 54 953 инфицированных коронавирусной инфекцией и 470 летальных исходов.

С начала пандемии в США зафиксировано 4 234 140 случаев заражения COVID-19, 146 935 пациентов с подтвержденным COVID-19 умерли. Также выздоровели более 1,2 миллиона человек.

Ранее сообщалось: в Болгарии продлят режим чрезвычайной эпидемической ситуации до конца августа.