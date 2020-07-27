В Болгарии продлят режим чрезвычайной эпидемической ситуации до конца августа
27 июля 2020, 13:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Болгарии режим чрезвычайной эпидемической ситуации будет продлен до конца августа. Об этом сообщил премьер-министр страны Бойко Борисов.
Также он рассказал о выделении дополнительных денежных средств на социальную поддержку пострадавших от пандемии. Для туристических компаний в ближайшее время планируется установить налог на добавленную стоимость в размере 9%, а не 20%, как было ранее.
Сейчас Болгарию при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа перед пересечением границы, будут допущены туристы из ряда стран: Молдавии, Израиля, Сербии, Кувейта и Северной Македонии.
Ранее сообщалось: в Алтайском крае поделились, сколько стоит лечение пациента с коронавирусом.
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