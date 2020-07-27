Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Алтайском крае поделились, сколько стоит лечение пациента с коронавирусом

, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Алтайском крае поделились, сколько стоит лечение пациента с коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Алтайском крае подсчитали, сколько стоит лечение одного пациента с коронавирусом. Данными поделился глава регионального минздрава Дмитрий Попов.

Он отметил: сумма может достигать 14 тысяч рублей за весь период наблюдения при амбулаторном лечении. Для больных с тяжёлыми формами заболевания, кому потребовалась лечение в реанимации, в том числе искусственная вентиляция легких, на лечение можно потратить 180 тысяч рублей на одного пациента.

Попов добавил: сумма при назначении некоторых лекарств может быть ещё выше. Например, при тяжёлом течении используются дорогостоящие препараты.

Ранее сообщалось: чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заразился COVID-19.

ЕЧ

В мире

Раскрыт возможный сценарий «стремительного» нападения Японии на российские Курилы

Раскрыт возможный сценарий «стремительного» нападения Японии на российские Курилы

Япония может овладеть российскими Курильскими островами в ходе «стремительной» операции. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Дмитрий Дрозденко, отечественный военный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью