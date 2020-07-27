В Алтайском крае поделились, сколько стоит лечение пациента с коронавирусом

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27 июля 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Алтайском крае подсчитали, сколько стоит лечение одного пациента с коронавирусом. Данными поделился глава регионального минздрава Дмитрий Попов.

Он отметил: сумма может достигать 14 тысяч рублей за весь период наблюдения при амбулаторном лечении. Для больных с тяжёлыми формами заболевания, кому потребовалась лечение в реанимации, в том числе искусственная вентиляция легких, на лечение можно потратить 180 тысяч рублей на одного пациента.

Попов добавил: сумма при назначении некоторых лекарств может быть ещё выше. Например, при тяжёлом течении используются дорогостоящие препараты.

Ранее сообщалось: чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заразился COVID-19.