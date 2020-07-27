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В Европе из-за коронавируса люди поменяли самолеты на ночные поезда

, 16:33 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

В Европе из-за коронавируса люди поменяли самолеты на ночные поезда
фото: pixabay.com

Коронавирус спровоцировал всплеск интереса к ночным переездам по железной дороге. Из-за пандемии люди отказываются летать на самолетах и предпочитают добираться на поезде.

Пандемия уронила спрос на услуги авиаперевозчиков. Люди не хотят летать на самолетах. Они начали чаще пользоваться поездами.

«Но по мере того, как Европа продолжает бороться с пандемией коронавируса, появляются признаки нового рассвета для железной дороги», — сообщила газета the Guardian: «Связанное с воздействием на окружающую среду беспокойство правительств и путешественников теперь усилилось желанием избежать проблем с вылетом и очередями в аэропортах».

Несколько лет назад в Европе закрылись маршруты, соединяющие Гамбург, Берлин, Мюнхен и Дюссельдорф с Австрией, Италией и Швейцарией. Теперь железнодорожники их снова открывают. В Германии бум на ночные поездки в поезде.

Аналогичная ситуация в Швеции. Там правительство уже заявило, что выделит деньги на строительство двух новых маршрутов. А во Франции заявили, что будет запущен ночной поезд между Парижем и Ниццей.

В Австрии возобновили половину ночных маршрутов. В Бельгии возобновляется услуга бюджетных поездок по железной дороге.

В Европе коронавирус уже идет на спад. Испания и Франция когда-то были в числе лидеров коронавируса. На минувших выходных там не было данных о новых случаях заражений.

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