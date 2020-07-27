В американских протестах виден перекос, который направлен на замену «белого расизма» – «черным»

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27 июля 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Президент США Дональд Трамп провел параллели между ныне происходящими событиями в США и «украинским Майданом», который был организовал в бытность у власти в Америке Демократической партии.

Российский военный эксперт Виктор Литовкин считает, что американские протесты кардинально отличаются от украинской «революции гидности» по сути и по организации. Во-первых, в протестном движении в США нет влияния из-за рубежа, все что там происходит – это внутреннее дело Америки. Во-вторых, эти выступления (какие бы крайне ожесточенные формы они не принимали) не направлены на свержение существующего строя в США. В-третьих, бесспорно, результатами происходящего воспользуется Демократическая партия для победы в предстоящих президентских выборах, но ее организационная работа в поддержании протестов не столь глубока, как это представляет общественности Дональд Трамп. В протестных движениях виден перекос, который направлен на замену «белого расизма» – «черным». Наблюдается также отстаивание местными властями своей самостоятельности, но нет четких программных действий, направленных на сепаратизм. Те, кто прогнозируют возможность возникновения гражданской войны в США из-за ныне происходящего – сильно сгущают краски.

Читать статью полностью: Американский «майдан» помогает демократам выиграть выборы