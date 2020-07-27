Американский «майдан» помогает демократам выиграть выборы

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27 июля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

В выходные дни протесты в нескольких городах США переросли в открытые столкновения между демонстрантами и федеральными силами. Особенно жарко было в Портленде, штат Орегон. А в Сиэтле протестующие атаковали полицию, которая была вынуждена отступить и укрыться в здание вокзала. В Калифорнии и Вирджинии наблюдались массовые поджоги автомобилей.

В Остине, штат Техас, один человек был убит выстрелом из автомобиля, проезжающего мимо толпы протестующих. В городе Аврора, штат Колорадо, так же звучала стрельба есть убитые и раненые. В Сиэтле сотрудники полиции под натиском толпы были вынуждены ретироваться и забаррикадироваться в здании вокзала. Здесь все началось столкновениями в районе Капитолийского холма города (квартал, где располагаются исполнительные и законодательные местные органы власти). На ночной пресс-конференции начальник полиции Сиэтла Кармен Бест призвал протестующих к миру. В ответ в полицию полетели камни, бутылки, петарды и «коктейли Молотова». Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. По меньшей мере 45 протестующих были арестованы. Более двадцати полицейских получили ранение.

В Портленде уже в субботу обстановка накалилась до предела. Многотысячная толпа прорвалась через ограждение, окружающее здание федерального суда, где засели агенты, присланные Вашингтоном. Беспорядки приняли крайне жестокую форму к часу ночи в воскресенье. Федеральные силы примерно в час сорок по местному времени приступили к разгону толпы демонстрантов, в ход пошли гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули. Протестующие оказали федералам упорное сопротивление, столкновения продолжались до рассвета.

В Остине (штат Техас) в субботу вечером выстрелами в упор из проезжающей машины был убит 28-летний Гаррет Фостер. Начальник полиции Остина Брайан Мэнли пояснил, - водитель лишь хотел проехать в нужном ему направлении и сигналил толпе, чтобы та расступилась. А Фостер подошел к машине и угрожал водителю, направив на него автомат. Начальник полиции Мэнли сказал, что водитель позвонил 911, чтобы сообщить об инциденте, а затем был взят под стражу и тут же освобожден.

В Денвере (пригород Авроры, штат Колорадо) демонстрант выстрелил в проезжающую мимо него машину, водитель получил ранение и доставлен в госпиталь. Действия протестующих в Окленде (штат Калифорния) отличались особой агрессивностью. Толпа подожгла здание суда, а затем устроила погром в близлежащем полицейском участке. В Ричмонде (штат Вирджиния) пик беспорядков пришелся на субботу. Здесь полиции удалось переломить ситуацию в свою пользу. Нечто подобное происходило в центре Атланты (штат Джорджия) и в Балтиморе (штат Мэриленд).

Президент США Дональд Трамп провел параллели между ныне происходящими событиями в США и «украинским Майданом», который был организовал в бытность у власти в Америке Демократической партии. Российский военный эксперт Виктор Литовкин считает, что американские протесты кардинально отличаются от украинской «революции гидности» по сути и по организации. Во-первых, в протестном движении в США нет влияния из-за рубежа, все что там происходит – это внутреннее дело Америки. Во-вторых, эти выступления (какие бы крайне ожесточенные формы они не принимали) не направлены на свержение существующего строя в США. В-третьих, бесспорно, результатами происходящего воспользуется Демократическая партия для победы в предстоящих президентских выборах, но ее организационная работа в поддержании протестов не столь глубока, как это представляет общественности Дональд Трамп. В протестных движениях виден перекос, который направлен на замену «белого расизма» – «черным». Наблюдается также отстаивание местными властями своей самостоятельности, но нет четких программных действий, направленных на сепаратизм. Те, кто прогнозируют возможность возникновения гражданской войны в США из-за ныне происходящего – сильно сгущают краски.