В Великобритании разработали план борьбы с ожирением на фоне пандемии коронавируса
27 июля 2020, 15:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Великобритании анонсировали кампанию по борьбе с ожирением в стране. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте кабинета министров.
Предполагается запрет рекламы еды с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и онлайн до 21:00, поскольку считается, что именно с 06:00 до 21:00 у экранов чаще всего находятся дети. Также на нездоровую пищу не будут распространяться акции «два по цене одного».
Власти королевства надеяться предлагаемые меры помогут населению защититься от коронавируса и снизят нагрузку на Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства.
Ранее сообщалось: тесты на коронавирус принесли частным клиникам миллиарды.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.