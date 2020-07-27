В Великобритании разработали план борьбы с ожирением на фоне пандемии коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

27 июля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Великобритании анонсировали кампанию по борьбе с ожирением в стране. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте кабинета министров.

Предполагается запрет рекламы еды с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и онлайн до 21:00, поскольку считается, что именно с 06:00 до 21:00 у экранов чаще всего находятся дети. Также на нездоровую пищу не будут распространяться акции «два по цене одного».

Власти королевства надеяться предлагаемые меры помогут населению защититься от коронавируса и снизят нагрузку на Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства.

Ранее сообщалось: тесты на коронавирус принесли частным клиникам миллиарды.