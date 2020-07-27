Тесты на коронавирус принесли частным клиникам миллиарды

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 июля 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

В связи с карантинными мерами, введёнными весной текущего года, количество пациентов в частных клиниках значительно сократилось. Однако они смогли увеличить выручку на проведении коронавирусного тестирования. Крупнейшие клиники заработали порядка 3 миллиардов рублей. Всего было проведено более полутора миллиона тестов. Эксперты отмечают, что источник дохода у клиник пока сохранится, так как открытие границы может увеличить спрос на тест.



Услуга стала популярной с начала апреля, обогнав даже объём выручки, получаемой от традиционного анализа крови. Клиники увеличили доход на 27%. Многие тесты делаются на дому. Пациенты также активно пользуются скорой помощью, лучевой диагностикой в частных медицинских организациях.



Участники частной медицинской системы отмечают, что тестирование граждан на COVID-19 будет продолжаться и расширяться по мере необходимости. Востребованность может сохраниться и в 2021 году. Причиной тому является международная политика. Если в зарубежных странах с туристов будут требовать справки об отсутствии коронавируса, то тестирование останется одним из главных источников дохода частных медорганизаций.



