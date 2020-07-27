Стройка в Камбодже угрожает миллиону человек

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27 июля 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Пномпень на фото globallookpress.com/ Mao Pengfei

Жизням миллиона жителей Камбоджи грозит опасность. Власти решили построить город-спутник. Строительство развернуто возле жизненно важного источника воды. Его засыпают песком.



Развернувшаяся застройка вблизи столицы Камбоджи грозит жизненно-важным водным угодьям. Возле Пномпеня возводят город-спутник. Это строительство может спровоцировать экологическую катастрофу.

«Обширные водно-болотные угодья Томпун, расположенные к югу от Пномпеня, играют жизненно важную роль в поддержании камбоджийской столицы, являясь естественным хранилищем 70% дождевых и сточных вод и обеспечивая средства к существованию для более чем 1000 семей, которые живут, занимаются сельским хозяйством и ловят рыбу в этом районе», — сообщает британская the Guardian.

Источник воды разрушают строители. Они засыпают их песком, который добывают в окрестностях рек Меконг и Бассак. Строительство может разрушить городскую канализационную систему, и спровоцировать разрушение окружающей среды.

Об опасности сообщается в докладе местных правозащитников. Они утверждают, что развернутое строительство уничтожит 90 процентов водных угодий. Водные культуры работают как естественная система очистки сточных вод. Они предотвращают загрязнение сырых сточных вод Пномпеня из реки Бассак.

Для россиян Камбоджа является туристически привлекательной. Оттуда улетают из-за коронавируса.