Более 120 россиян вылетели спецрейсом из Камбоджи на родину

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23 мая 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

салон самолета, pixabay.com

Утром в субботу, 23 мая, стало известно, что более 120 граждан России покинули Камбоджу на вывозном рейсе авиакомпании "Россия". Об этом заявили сегодня сотрудники посольства РФ в королевстве.

Уточняется, что из Камбоджи на родину отправился 121 россиянин. Речь идет о вывозном рейсе № SDM 6698 авиакомпании "Россия", который следует по маршруту Пномпень – Новосибирск – Москва.

Известно, что данным спецбортом смогли воспользоваться также три гражданина Белоруссии, один уроженец Молдавии и один представитель Киргизии.