Более 120 россиян вылетели спецрейсом из Камбоджи на родину

Утром в субботу, 23 мая, стало известно, что более 120 граждан России покинули Камбоджу на вывозном рейсе авиакомпании "Россия". Об этом заявили сегодня сотрудники посольства РФ в королевстве.
Уточняется, что из Камбоджи на родину отправился 121 россиянин. Речь идет о вывозном рейсе № SDM 6698 авиакомпании "Россия", который следует по маршруту Пномпень – Новосибирск – Москва.
Известно, что данным спецбортом смогли воспользоваться также три гражданина Белоруссии, один уроженец Молдавии и один представитель Киргизии.