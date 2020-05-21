История о том, как у застрявшей в Малайзии российской пары родился ребёнок на улице

Аргументы Недели → Общество 13+

21 мая 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2pE2_av1NN4&feature=youtu.be

фото с Youtube - канала "Большое путешествие"

Проблема вывоза россиян, оказавшихся запертыми за границей, постепенно решается, однако ежедневно со всей большой земли на родину совершается около двух рейсов, и количество людей, нуждающихся в помощи, ещё велико. Русская уже почти диаспора в Малайзии на прошлой неделе неожиданно пополнилась: у пары, застрявшей в Куала-Лумпуре, родился ребенок. Свидетелем этой весьма психоделической истории стал российский блогер, который пообщался с молодыми родителями.



Женя и Наташа давно мечтали о путешествии, они планировали провести зиму в Юго-Восточной Азии и вернуться домой в марте, задолго до предполагаемой даты родов. Из-за объявленной пандемии они провели в Малайзии более двух месяцев, израсходовали все средства, а 13 апреля у них и родился сын Иван. Я встретился с Женей неподалеку от посольства РФ в Куала-Лумпуре.







- Женя, когда вы отправились путешествовать, то уже знали, что Наташа беременна. Это не пугало тебя? Как так получилось, каков был план?



- Во-первых, мы сдали необходимые анализы, чтобы убедиться, что никаких девиаций в процессе развития плода не наблюдается. Мы обращались в компетентные организации и заручились поддержкой медучреждения. Что касается путешествия - это была наша мечта, которую мы холили и лелеяли на протяжении долгого времени. Я бы даже сказал, что это наш ханимун, первая за 10 лет возможность попутешествовать. Нашему старшему сыну как раз 10 лет, и мы решили оставить его со свекровью – прекрасной мамой Наташи, и улетели третьего октября. Конечно, сейчас очень скучаем, общаемся по видеосвязи.

- Насколько я понимаю, вы должны были вернуться в Россию в конце марта, и в принципе у вас деньги были рассчитаны до этой даты?



- К концу путешествия деньги уже подходили к концу. Соответственно, у нас всё было просчитано тютелька в тютельку. В Малайзию мы приехали девятого марта и планировали покинуть ее в двадцатых числах. Мы должны были проследовать на остров Пхукет, там нас ждал знакомый, у которого есть друг- врач. Врач после осмотра дал бы нам справку, и мы вылетели бы на Родину чартерным рейсом. Билет планировали купить на месте.

Когда случилась экстренная ситуация, я обратился в посольство за помощью. Это было второго апреля, если быть точным.



- На сайте посольства РФ в Малайзии указано, что вы обратились третьего апреля, вас по протекции поселили в гостиницу. Вроде бы она была нормальная, а также вас посмотрел врач посольства. Все было так? Просто получается, что на всю ситуацию у вас с посольством разные точки зрения.



-Я контактировал с ними со второго числа, объяснил ситуацию, рассказал, что мы уже живем в буддийском монастыре в трехстах километрах от Куала-Лумпура. Нас сначала пытались отговорить куда-либо переезжать, пугали строгим карантином в столице. Но у нас ситуация была уже критическая, и представитель посольства пообещал, что поможет нам по приезду в Куала-Лумпур. Поэтому с утра третьего апреля мы рванули в город. Нас заселили в гостиницу, где даже кормили, мы были очень благодарны, седьмого апреля к нам пришел врач. Но десятого апреля с утра началось хождение по мукам, потому что гостиница не хотела, чтобы роды проходили у них в отеле. Нам объяснили, что в Малайзии нельзя рожать где-то вне медучреждения, без согласования с этим медучреждением, без присутствия врачей и так далее. Поэтому администрация гостиницы не хотела, чтобы у них проходили роды. Возможно, они просто не хотели отвечать за последствия, если что-то вдруг пойдет не так. Так или иначе, отель нас выселяет. Так мы оказались во втором хостеле, где не было ни окон, ни туалета. То есть, туалет был, но находился где-то снаружи. Надо понимать, что это просто дичайшие условия для беременной женщины. Если бы я был один, если бы не было ситуации с родами, я думаю, что мы бы с удовольствием приняли этот вариант. Я бы был им по гроб жизни обязан.



- В посольстве говорят, что после того, как вас не удалось нигде разместить, вам предложили пойти в здание посольства. Вы туда пришли, они разрешили вам остаться, но в эту же ночь вы уходите. Не кажется ли тебе, если бы роды прошли прямо там, потому что, спойлер, они приключились в эту же ночь, многих проблем удалось бы избежать? Потому что, если бы вы остались прямо в посольстве, ситуация могла бы решится сама собой. Посольству явно пришлось бы что- то делать, просто по факту того, что у них появился крошечный ребёнок, которого утром ещё не было. Но почему вы ушли ночью?



- Вечером мы добираемся до посольства. Уважаемые товарищи нас селят в прихожей. Рожать тогда мы не собирались, это не было тогда очевидно! Но когда я поднялся в 3:00 ночи, увидел, что Наталья там с открытой форточкой делала какие-то движения. Я понял, что происходит, и для меня это было уже пределом. До этого я в очень в вежливом тоне общался с консульством, хотя понимал, что никакой помощи в этом плане от них ждать не стоит, максимум, что они могут сделать - вызвать скорую, за которую мне придётся опять заплатить 4000 долларов. Я на тот момент действительно не был осведомлен, что всё это гораздо дешевле стоит, и что есть какие-то варианты. Я звоню и спрашиваю: «Есть ли какие-нибудь механизмы, чтобы привлечь кого-то помочь в случае родовспоможения, если будет какая-то экстренная ситуация?». Мне ответили: «Положений по этому поводу нет». Возможно, по закону, они и правы. Был бы я консулом, я бы сказал, что вот есть такой вариант, а есть другой вариант. Если бы меня спросили, хотите родить в госпитале, то ответ был бы очевиден, и мы бы согласились.



- В посольстве есть четыре стены, есть возможность вызвать неотложку. Ты не думал о том, что это хотя бы безопасно, если что-то пойдёт не так?



- Да, четыре стены, но там очень маленький санузел, не было условий для родов. Первое, что мне пришло в голову в этом отчаянном состоянии - снять комнату. Я подумал, что в отеле были бы необходимые условия, ведь там есть кнопка экстренного вызова. В тот день я был настолько эмоционально выдохшимся, в безысходном положении, что решил идти в отель. Я понимал, что это бездействие официальных представителей, которое продолжалось с седьмого числа, продолжится. Мы пошли в отель, но там нам отказали, мотивируя тем, что ранее нас селили по особому соглашению с посольством, а как частные лица, мы должны платить. Согласно букингу 272 ринггита.



- Они видели в каком состоянии Наташа?



- У неё были схватки. Мы обратились в 4:00 в отель, а практически через два часа она родит.

Как вы понимаете, у нас была патовая ситуация. Нам ничего не оставалось, и мы пошли, куда глаза глядят. И пришли. Если вы пойдете прямо от отеля, то упретесь в это заброшенное здание. Тогда я решился на незаконное проникновение, за это жутко извиняюсь. Я лично принес извинения хозяину дома, с которым у нас сейчас хорошие отношения. Он теперь нам помогает. Собственно говоря, вот здесь всё и произошло. Здесь всё было заросшим, только два дня назад ребята из Бангладеша приехали и начали этот участок облагораживать. Прямо в этом месте я взял своего сына на руки. Так получилось, что супруга держалась за меня, видимо, это были спазмы, ребёнок начал выходить, а я, по каким-то инстинктам, изворачиваюсь и беру ребенка на руки, иначе бы он упал на бетонную плитку. Слава Богу, что этого не произошло. Я вообще не хочу об этом думать. Следует отметить, что роды прошли даже лучше, чем мы ожидали.



- Я хочу заметить, что это почти центр города. Отсюда можно пешком дойти до центра, российское посольство находится очень близко..



- Да, отсюда видна гостиница, из которой мы пришли. А если повернуть налево, то где-то метров через 300 будут стены российского ведомства.



- То есть, получается, что 13 апреля ты принял роды у Наташи, и с тех пор, уже прошел почти месяц, как вы здесь живёте. В двух словах расскажи, выходило ли посольство с вами на связь? Они пишут, что предпринимали попытки, но в итоге ничего не получилось.



- 16 числа, через три дня, нам прислали скриншот с их официальной страницы на фейсбуке, где они, даже не имея на это право, опубликовали наши персональные данные. Они написали нам сообщение, что ведутся переговоры с неким высокопоставленным чиновником нашей области, о том, что он готов принять участие в финансовом плане в родовспоможении.







- Фактически, в тот момент, посольство не знало точно, где вы?



- Нет.



- Это момент, который у меня не укладывается в голове. Последняя точка в хронологии событий, о которой пишут в посольстве, это 24 апреля, когда вы уже две недели здесь живёте. Они пишут, что к ним пришел отчёт полиции о том, что родился ребёнок, и вы живёте в заброшенном доме. Значит, они узнают обо всем от полиции?



- Последнее сообщение от них датировано 16 апреля. Потом мы обращаемся на блокпост, потому что нам надо получить малазийское свидетельство о рождении на ребёнка согласно законодательству. Нам нужно сообщить об этом в полицию. Мы смогли это сделать только через 11 дней.

Они были в курсе, что у меня жена рожает, потому что 13 числа я в гневной форме выражал свое отношение к ним. У меня есть записи, и я могу их предоставить.

После 24 апреля вообще ничего не приходило. Никаких попыток с нами связаться не было. Вместо того, чтобы нам помочь, посольство снимает видео о том, какие мы несостоятельные, видимо, для того, чтобы расположить к себе аудиторию. Они упоминают, что мы относимся здесь к категории низкого уровня достатка. Я не понимаю, к чему они это говорят, если я такой же гражданин Российской Федерации. Чего они хотели этим добиться, упоминая, какие мы бедные? Эта война началась именно тогда, когда они начали защищаться. Они именно защищаются, но не контактируют с нами. Это очень странно.



- Ты не допускаешь того, что у посольства такой опыт впервые. Они не знают, что делать. Вы не можете как-то друг друга понять?



- Дело в том, что есть вышестоящий орган, с которым они контактировали. По любому заявлению данного характера и в данных условиях они отчитываются. Они говорят о том, что они контактируют с МИД, мне показалось, что отсылки там явные. Поэтому я их понимаю как людей - винтиков в этой парадигме, в этой системе, которая никак не ориентирована на помощь. Я думал, что здесь – авангард, что здесь будет по-другому. Но, оказалось, что система несостоятельна. Она совершенно не выдерживает каких-то экстренных ситуаций.







- Расскажи, пожалуйста, про дом, где вы живете. Он не достроен?



- Нет. Он был в эксплуатации, но из-за отсутствия мебели может показаться, что он только построен. Мы спим в палатке с сеткой от москитов. У нас здесь есть импровизированный душ. Мы устраиваем сквознячок, открываем окна со всех сторон. Здесь не жарко, за исключением некоторых дней.



- Получается, что так вы живете уже месяц. Как организован ваш быт?



- Первые 11 дней мы пытались быть незамеченными. Я понимал, что мы здесь незаконно. Но уйти отсюда без какой-либо помощи не было возможности. Никаких предложений не было, как и технических возможностей. Поэтому мы заняли второй этаж, отмыли пол и стены, начали налаживать быт.

Недавно у меня была работа. Один блогер устроил меня к себе, я занимался загрузкой и выгрузкой товара, хозяйственной продукции. Сейчас наши ресурсы подходят к концу, но у нас появилось много доброжелателей, которые нам помогают.

Чтобы минимизировать расходы, я хожу за три километра в местный «Магнит» . В день прохожу семь километров, но там хорошо можно сэкономить. Я хочу сказать, что это ремесло в России просто на высшем уровне развития. Экономить нас государство научило, это мы делаем мастерски.



- Первая информация, которую я увидел о тебе, это запись, которую сделал какой-то малайский блогер. На записи ты на английском рассказываешь свою историю. Я слышал, что тебе помогают соседи, которые рядом с тобой живут, малайская полиция, просто люди прохожие. А со стороны посольства и российских граждан есть какая-то реакция?



- Конечно же, есть обратная связь и желание помочь, а это не может не радовать. С выходом статей на нас начали выходить люди, которые, безвозмездно и с чистым сердцем, готовы нам помочь. Это не может не радовать.



- Появилась информация о том, что 22 мая должен наконец-то состояться вывозной борт из Малайзии в Москву. Вы на него собираетесь?



- Да, Слава Богу, что наконец-то этот рейс появился. В данный момент мы в процессе получения малазийского сертификата о рождении. Я надеюсь, мы успеем урегулировать все и с чистой совестью и документами, согласного малазийскому законодательству, отправимся в Российскую Федерацию.



За это время в адрес ребят поступила не только помощь, но и огромное количество хейта. На данный момент семью включили в списки пассажиров эвакуационного рейса.



Беседовал Игорь Нестеров





