Воевать в Ливии египтянам может помешать только Турция

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27 июля 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

По современным танкам Египет превосходит Турцию втрое – 1130 американских М1А2 «Абрамс» у Каира, против 345 немецких «Леопард-2А4» - у Анкары. И по старым американским М60 превосходство египтян двойное – 1921 против 923. У Турции есть примерно 1,1 тыс. старых немецких «Леопард-1» и американских М48А5Т2 (еще до 2 тыс. ранних модификаций М48 находится на хранении, но их вряд ли удастся вернуть в строй), но у египтян примерно столько же советских Т-54/55/62 (включая местный вариант Т-54/55 – «Рамзес»). Также впереди Египет по БМП, БТР, артиллерии. При этом почти вся турецкая наземная техника находится в Турции, в Ливию ее необходимо перевозить морем. Египтянам же надо просто проехать по пустыне через открытую границу.

По количеству и качеству боевых самолетов и вертолетов преимущество, хотя и не очень большое, также на стороне Египта. По наземной же ПВО превосходство египтян абсолютное и подавляющее, даже несмотря на наличие у турок С-400 (которая, во-первых, еще не освоена личным составом, во-вторых, опять же, она находится в Турции и в Ливию ее никто не повезет). Из ЗРК большой и средней дальности у Турции, кроме С-400, есть лишь 8 батарей старого американского ЗРК «Усовершенствованный Хок», но у Египта таких же батарей 18, а также 4 батареи гораздо более современного «Пэтриота», а еще 3 дивизиона российской ЗРС С-300ВМ, а еще несколько десятков батарей российских и советских «Буков» и «Квадратов». По средствам ПВО малой дальности превосходство египтян еще значительнее. Конечно, у турок есть прославившиеся в боях нынешнего года боевые БПЛА «Анка» и «Байрактар», но они действовали в условиях ограниченной войны и всё равно понесли весьма существенные потери. Если же начнется полномасштабная серьезная война, для египетских F-16, «Миражей», «Рафалей», МиГ-29 турецкие «Анки» и «Байрактары» будут просто воздушными мишенями.

Надводные флоты Египта и Турции примерно равны по силам, под водой значительное превосходство на стороне турок (12 ПЛ немецкого пр. 1200 против всего 3 египетских).

Читать статью полностью: По сути, война между Турцией и Египтом идет уже сейчас