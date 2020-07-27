По сути, война между Турцией и Египтом идет уже сейчас

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 июля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

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В ходе нынешней гражданской войны в Ливии стороны продолжают воевать, в первую очередь, за счет внешней помощи. Восточный сосед Ливии Египет «словом и делом» поддерживает Ливийскую национальную армия (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, который считается «лидером оппозиции». Несмотря на недавние поражения от сил «законного правительства» (таковым сейчас в Ливии числится Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем), ЛНА контролирует всю восточную часть Ливии и, соответственно, всю границу с Египтом. Египетская армия может пройти через эту границу без малейших проблем. По численности личного состава и количеству техники она является одной из сильнейших в мире. Силы ПНС она раздавит за несколько дней.

Официально включить всю Ливию в свой состав Египет не может, но это вполне можно сделать де-факто, посадив в Триполи свою полную марионетку (того же Хафтара или кого-то из его соратников). В результате Египет получит в свое распоряжение колоссальные ливийские запасы нефти и газа. Очень нелишней будет построенная при Каддафи крупнейшая в мире ирригационная система («Великая рукотворная река»). Это поможет Каиру смягчить проблемы, которые создает Египту эфиопская ГЭС на Голубом Ниле.



Против такого развития событий почти никто бы не возражал. Из пяти постоянных членов Совбеза ООН Россия и Франция поддержали бы египтян, Китай бы, как минимум, промолчал. США и Великобритания, скорее всего, остались бы нейтральными. На стороне ЛНА и, соответственно, Египта находятся также Израиль и аравийские монархии (кроме Катара). Они могли бы повлиять на позицию Вашингтона и Лондона, а монархии, к тому же, хотя бы частично профинансировали бы египетский поход на запад.

Единственным препятствием для египтян является Турция, оказывающая активную помощь ПНС. По сути, война между Турцией и Египтом идет уже сейчас, но она «замаскирована» под войну между ПНС и ЛНА и имеет очень ограниченные масштабы. Если бы египетские войска открыто вторглись в Ливию, война с Турцией тоже перешла бы в открытую форму. Нужно ли Каиру этого бояться?

По современным танкам Египет превосходит Турцию втрое – 1130 американских М1А2 «Абрамс» против 345 немецких «Леопард-2А4». И по старым американским М60 превосходство египтян двойное – 1921 против 923. У Турции есть примерно 1,1 тыс. старых немецких «Леопард-1» и американских М48А5Т2 (еще до 2 тыс. ранних модификаций М48 находится на хранении, но их вряд ли удастся вернуть в строй), но у египтян примерно столько же советских Т-54/55/62 (включая местный вариант Т-54/55 – «Рамзес»). Также впереди Египет по БМП, БТР, артиллерии. При этом почти вся турецкая наземная техника находится в Турции, в Ливию ее необходимо перевозить морем. Египтянам же надо просто проехать по пустыне через открытую границу.

По количеству и качеству боевых самолетов и вертолетов преимущество, хотя и не очень большое, также на стороне Египта. По наземной же ПВО превосходство египтян абсолютное и подавляющее, даже несмотря на наличие у турок С-400 (которая, во-первых, еще не освоена личным составом, во-вторых, опять же, она находится в Турции и в Ливию ее никто не повезет). Из ЗРК большой и средней дальности у Турции, кроме С-400, есть лишь 8 батарей старого американского ЗРК «Усовершенствованный Хок», но у Египта таких же батарей 18, а также 4 батареи гораздо более современного «Пэтриота», а еще 3 дивизиона российской ЗРС С-300ВМ, а еще несколько десятков батарей российских и советских «Буков» и «Квадратов». По средствам ПВО малой дальности превосходство египтян еще значительнее. Конечно, у турок есть прославившиеся в боях нынешнего года боевые БПЛА «Анка» и «Байрактар», но они действовали в условиях ограниченной войны и всё равно понесли весьма существенные потери. Если же начнется полномасштабная серьезная война, для египетских F-16, «Миражей», «Рафалей», МиГ-29 турецкие «Анки» и «Байрактары» будут просто воздушными мишенями.

Надводные флоты Египта и Турции примерно равны по силам, под водой значительное превосходство на стороне турок (12 ПЛ немецкого пр. 1200 против всего 3 египетских). В случае войны практически все надводные силы турецкого флота будут поставлены на охрану конвоев, перевозящих войска в Ливию. Египетские войска, как было сказано выше, спокойно поедут по суше, поэтому весь египетский флот будет брошен на борьбу с турецкими конвоями, ему будет помогать значительная часть ВВС. Полностью перерезать турецкие коммуникации у египтян вряд ли получится из-за слабости подводного флота. Тем не менее, совсем без потерь у турок водить конвои вряд ли удастся (к тому же разведывательные данные об этих конвоях Каиру наверняка будут в реальном масштабе времени передавать Афины). А это еще более увеличит превосходство египтян на суше. К тому же, если Египет может без особых проблем бросить в поход на Ливию почти все свои сухопутные войска, то Турция неизбежно большую их часть вынуждена будет оставить дома из-за проблем с Сирией, курдами и, в более скрытой форме, с Грецией и Арменией. В итоге Анкара просто не имеет возможности создать в Ливии наземную группировку, сопоставимую по силам с египетской, следовательно, не может и победить.

Уровень боевой подготовки в турецкой армии, видимо, несколько выше, чем в египетской. Но не до такой степени, чтобы компенсировать количественное превосходство египтян, усиленное географическими факторами. К тому же турецкое общество более вестернизировано, чем египетское, поэтому более чувствительно к людским потерям. Конечно, турки могут бросить в бой большую часть своих сирийских марионеток, но тогда им станет нечем удерживать оставшуюся часть Идлиба и Африна. К тому же «борцы с режимом Асада» вряд ли мечтают умереть в ливийской пустыне под гусеницами египетских «Абрамсов». Гораздо вероятнее, что они начнут переодеваться в гражданскую одежду и плыть в Европу.

Таким образом, не очень понятно, чего вообще стесняются в Каире? Видимо, здесь чистая психология: начинать полномасштабную войну со второй по силам армией НАТО немного страшно. До сих пор не понимают в мире, что такое нынешнее НАТО.