Глава ВОЗ: пандемия COVID-19 в мире усиливается

Аргументы Недели → В мире 13+

27 июля 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

анлизы, pixabay.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в рамках брифинга в Женеве заявил, что пандемия коронавируса нового типа в мире в настоящий момент усиливается.

В ВОЗ подчеркнули, что за последние шесть недель количество зараженных COVID-19 в мире практически удвоилось, достигнув 16 миллионов, а число летальных исходов превысило 640 тысяч.

Ранее французское издание Le Monde заявило, что скорость распространения коронавирусной инфекции в последнее время увеличивается. Подчеркивается, что только с 1 июля было выявлено больше 5 миллионов новых случаев заболевания.