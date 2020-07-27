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Глава ВОЗ: пандемия COVID-19 в мире усиливается

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава ВОЗ: пандемия COVID-19 в мире усиливается
анлизы, pixabay.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в рамках брифинга в Женеве заявил, что пандемия коронавируса нового типа в мире в настоящий момент усиливается.

В ВОЗ подчеркнули, что за последние шесть недель количество зараженных COVID-19 в мире практически удвоилось, достигнув 16 миллионов, а число летальных исходов превысило 640 тысяч. 

Ранее французское издание Le Monde заявило, что скорость распространения коронавирусной инфекции в последнее время увеличивается. Подчеркивается, что только с 1 июля было выявлено больше 5 миллионов новых случаев заболевания.

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