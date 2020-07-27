Le Monde: скорость распространения COVID-19 в мире растет

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27 июля 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Le Monde

пробирки, Marijan Murat/dpa

Французское издание Le Monde заявило, что скорость распространения коронавируса нового типа в мире увеличивается. Подчеркивается, что только с 1 июля было выявлено больше 5 млн новых случаев.

С начала пандемии COVID-19 заразились более 16 млн человек, а скончались свыше 645 700 пациентов.

Представители ВОЗ отмечают, что в последнее время усилилось распространение вируса в густонаселенных зонах. Для того, чтобы ситуация находилась под контролем, следует изолировать больных и отслеживать их контакты.

Сотрудники Le Monde подчеркивают, что в настоящий момент наиболее тяжелая обстановка в США, куда эпидемия коронавируса нового типа возвращается – ежедневно в Штатах появляется по 60 тысяч новых зараженных.

Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Северной Корее. И даже в Австралии, которой удалось сдерживать эпидемию, замечен рост числа заболевших.