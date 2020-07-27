Интерес Каира в Ливии очевиден

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27 июля 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

фото: соцсети

Официально включить всю Ливию в свой состав Египет не может, но это вполне можно сделать де-факто, посадив в Триполи свою полную марионетку (того же Хафтара или кого-то из его соратников). В результате Египет получит в свое распоряжение колоссальные ливийские запасы нефти и газа. Очень нелишней будет построенная при Каддафи крупнейшая в мире ирригационная система («Великая рукотворная река»). Это поможет Каиру смягчить проблемы, которые создает Египту эфиопская ГЭС на Голубом Ниле.

Против такого развития событий почти никто бы не возражал. Из пяти постоянных членов Совбеза ООН Россия и Франция поддержали бы египтян, Китай бы, как минимум, промолчал. США и Великобритания, скорее всего, остались бы нейтральными. На стороне ЛНА и, соответственно, Египта находятся также Израиль и аравийские монархии (кроме Катара). Они могли бы повлиять на позицию Вашингтона и Лондона, а монархии, к тому же, хотя бы частично профинансировали бы египетский поход на запад.

Единственным препятствием для египтян является Турция, оказывающая активную помощь ПНС. По сути, война между Турцией и Египтом идет уже сейчас, но она «замаскирована» под войну между ПНС и ЛНА и имеет очень ограниченные масштабы. Если бы египетские войска открыто вторглись в Ливию, война с Турцией тоже перешла бы в открытую форму. Нужно ли Каиру этого бояться?

Читать статью полностью: По сути, война между Турцией и Египтом идет уже сейчас