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FT: в США заявили, что Россия потеряла статус «основного соперника»

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

FT: в США заявили, что Россия потеряла статус «основного соперника»
фото: флаг США, pixabay.com

Власти Соединенных Штатов больше не считают Россию своим «основным соперником». Об этом в понедельник, 27 июля, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа.

В материале говорится, что администрация президента считает своей главной угрозой Китай как с точки зрения технологий, так и с позиции военного потенциала. При этом автор подчёркивает, что Вашингтон отказывается считать Москву «главным соперником», несмотря на то, что именно Россия «бросила прямой вызов западноориентированному мировому порядку» присоединением Крыма.

Однако в США приняли во внимание и тот факт, что после того, как полуостров стал частью РФ, отношения между Москвой и Пекином усилилась, а действия руководства Китая все больше приобретают «воинственный характер».

Теперь Вашингтон надеется «переманить» Москву на свою сторону против Пекина, поскольку считает, что отношения между странами не так прочны, как кажется.

БА

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