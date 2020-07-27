Бывший командир «Азова» придумал способ ускорить возвращение ДНР и ЛНР Украине

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27 июля 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Максим Жорин, бывший командир украинского формирования «Азов» (запрещенная в Российской Федерации экстремистская группировка), рассказал, как ускорить возвращение территорий непризнанных ДНР и ЛНР под юрисдикцию Киева.

Как пишет интернет-портал «ПолитНавигатор», Жорин призвал не подстраиваться под противника. Ускорить реинтеграцию Донецка и Луганска, по словам экс-командира «Азова», можно с помощью введения блокады, предполагающей прекращение поставок электроэнергии и воды, а также выплаты пенсий.

Ранее сообщалось, что украинский волонтер Юрий Касьянов раскрыл, кто помешал военным взять под контроль всю территорию Донбасса в 2014 году.