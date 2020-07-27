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На юге Турции случилось ДТП, погибли по меньшей мере шесть человек

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На юге Турции случилось ДТП, погибли по меньшей мере шесть человек
салон автобуса, pixabay.com

В провинции Мерсин на юге Турции случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно информации администрации губернатора региона, в результате случившегося погибли по меньшей мере шесть человек.

Уточняется, что речь идет об аварии в районе Мут с участием служебного автобуса, перевозившего военнослужащих. Среди погибших пятеро военных. Известно также, что десять человек получили тяжелые ранения в результате происшествия и были доставлены в больницу.

К настоящему моменту не установлено, по какой причине перевернулось транспортное средство.

ЕТ

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