На юге Турции случилось ДТП, погибли по меньшей мере шесть человек

Аргументы Недели → В мире 13+

27 июля 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

салон автобуса, pixabay.com

В провинции Мерсин на юге Турции случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно информации администрации губернатора региона, в результате случившегося погибли по меньшей мере шесть человек.

Уточняется, что речь идет об аварии в районе Мут с участием служебного автобуса, перевозившего военнослужащих. Среди погибших пятеро военных. Известно также, что десять человек получили тяжелые ранения в результате происшествия и были доставлены в больницу.

К настоящему моменту не установлено, по какой причине перевернулось транспортное средство.