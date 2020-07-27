Шесть машин столкнулись на МКАД

На внутренней стороне Московской кольцевой автодороги случилось дорожно-транспортное происшествие с участием шести машин. Об этом утром в понедельник сообщили в экстренных службах столицы.
Авария случилась в районе Липецкой улицы. К настоящему моменту известно о трех пострадавших в результате данного происшествия.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники пожарной охраны, а также бригады скорой помощи, Подчеркивается, что движение в районе аварии сильно затруднено. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут передвижения и выбирать пути объезда.
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