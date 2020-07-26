Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

На МКАД легковушка врезалась в грузовик

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

На МКАД легковушка врезалась в грузовик
МКАД, Valery Lukyanov/Russian Look

На Московской кольцевой автодороге в воскресенье, 26 июля, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Авария произошла в районе Каширского шоссе.

ДТП было зафиксировано ранее сегодня на 24-м километре МКАД. Согласно последней информации, легковой автомобиль во время движения врезался в грузовик. К настоящему моменту движение по левой полосе автодороги запущено после аварии.

На месте работали специалисты. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью