На МКАД легковушка врезалась в грузовик

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26 июля 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

МКАД, Valery Lukyanov/Russian Look

На Московской кольцевой автодороге в воскресенье, 26 июля, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Авария произошла в районе Каширского шоссе.

ДТП было зафиксировано ранее сегодня на 24-м километре МКАД. Согласно последней информации, легковой автомобиль во время движения врезался в грузовик. К настоящему моменту движение по левой полосе автодороги запущено после аварии.

На месте работали специалисты. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.