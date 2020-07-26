Два человека погибли в результате ДТП в Новой Москве
26 июля 2020, 07:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
На территории Новой Москвы поздно вечером в минувшую субботу случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации ГАИ, в результате данной аварии погибли два человека.
Известно, что ДТП случилось в деревне Кленовское. Установлено, что водитель иномарки не справилась с управлением, вследствие чего ее машина съехала в кювет. В результате происшествия погибла женщина, которая находилась за рулем, и ее пассажир.
На место аварии выезжали сотрудникиГосавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Точные обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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