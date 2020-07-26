Два человека погибли в результате ДТП в Новой Москве

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26 июля 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

коробка переключения передач, pixabay.com

На территории Новой Москвы поздно вечером в минувшую субботу случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации ГАИ, в результате данной аварии погибли два человека.

Известно, что ДТП случилось в деревне Кленовское. Установлено, что водитель иномарки не справилась с управлением, вследствие чего ее машина съехала в кювет. В результате происшествия погибла женщина, которая находилась за рулем, и ее пассажир.

На место аварии выезжали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Точные обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.