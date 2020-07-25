В Дагестане ДТП произошло в Хасавюртовском районе

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25 июля 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото с места ДТП с сайта МВД Дагестана

В Дагестане в ночь на субботу, 25 июля, серьезное ДТП произошло в Хасавюртовском районе. В республиканском управлении ГИБДД сообщили о гибели четырех человек и пяти пострадавших.

В сообщении дагестанской госавтоинспекции говорится, что около часа ночи, при въезде в село Эндирей Хасавюртовского района, 46-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-21120», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с тремя автомобилями: «ЛАДА ПРИОРА», «КИА РИО» и «ВАЗ-21101». За рулем «ЛАДА ПРИОРА» находился 25-летний житель Хасавюрта, водители «КИА РИО» - 30-летний житель села Эндирей, «ВАЗ-21101» 35-летний односельчанин.

В результате ДТП водитель «ПРИОРЫ» и его 29-летний пассажир от полученных травм погибли на месте. Водитель «ВАЗ-2112» и его 50-летний пассажир скончались в Центральной больнице Хасавюрта.

Водители «ВАЗ-21101» и «КИА РИО», а также две жительницы Астрахани 20 и 24 лет, находившиеся в момент автоаварии в «КИА РИО», с различными травмами помещены в медучреждение Хасавюрта.

Вся информация по этому смертельному ДТП уточняется. На сайте ГИБДД размещены фото с места аварии.