В США решили снизить выплаты гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии COVID-19

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27 июля 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

доллары, pixabay.com

В понедельник, 27 июля, стало известно, что администрация Соединенных Штатов Америки приняла решила снизить размер выплат гражданам, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса нового типа.

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что первоначальные выплаты по безработице предполагали, что американцам платят за то, что они сидят дома без работы, однако в реальности многие в этот период получали больше, чем после возвращения в офис.

Подчеркивается, что президент США и сенаторы-республиканцы ясно дали понять, что не намерены сохранять размер выплат на прежнем уровне.