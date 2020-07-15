Россиянам напомнили о двух выплатах на сумму более 21 тысячи рублей

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15 июля 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: pixabay.com

С 15 июля из госбюджета россиянам начнут выделять новые выплаты. Эти деньги призваны поддержать российских предпринимателей в период эпидемии.

Первая выплата размером в 15 тыс. рублей, является субсидией, которую бизнесмен сможет потратить на работу по дезинфекции помещения и профилактику заражения коронавирусом на рабочих местах, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Эти деньги предназначены бизнесу, работа которого связана с потоком людей – речь идет о торговле, предоставлении услуг, общепите, транспорте, спорте и туризме, а также индустрии красоты,.

«Размер второй выплаты будет зависеть от количества сотрудников у предпринимателя. На каждого человека в штате бизнесмен будет получать 6,5 тыс. рублей. Если работников нет, то предприниматель получит только первую выплату», – говорится в сообщении.