Россиянам напомнили о двух выплатах на сумму более 21 тысячи рублей
15 июля 2020, 10:07[ «Аргументы Недели» ]
С 15 июля из госбюджета россиянам начнут выделять новые выплаты. Эти деньги призваны поддержать российских предпринимателей в период эпидемии.
Первая выплата размером в 15 тыс. рублей, является субсидией, которую бизнесмен сможет потратить на работу по дезинфекции помещения и профилактику заражения коронавирусом на рабочих местах, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Эти деньги предназначены бизнесу, работа которого связана с потоком людей – речь идет о торговле, предоставлении услуг, общепите, транспорте, спорте и туризме, а также индустрии красоты,.
«Размер второй выплаты будет зависеть от количества сотрудников у предпринимателя. На каждого человека в штате бизнесмен будет получать 6,5 тыс. рублей. Если работников нет, то предприниматель получит только первую выплату», – говорится в сообщении.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.