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В России готовятся увеличить размер материнского капитала

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

В России готовятся увеличить размер материнского капитала
Пинетки. Фото: pixabay.com

В течение ближайших трех лет в России значительно увеличат размер материнского капитала. Уже к 2023 году выплаты будут составлять без малого 700 тысяч рублей.

На сегодняшний день государство выплачивает за первенца 466 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка появляется шанс получить еще 150 тысяч. В проекте бюджета Пенсионного фонда России сказано, что в 2021 году сумма выплат за первого ребенка увеличится до 485 тысяч, в 2022 – до 504 тысяч, а в 2023 – до 534 тысяч рублей. При этом за рождение второго ребенка тоже станут платить больше. Таким образом, всего по программе материнского капитала можно будет получить 693 тысячи рублей.

АБ

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