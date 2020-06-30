Маткапитал предложили разрешить тратить на гаджеты для обучения детей
30 июня 2020, 09:58[ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Новгородской областной Думы предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку гаджетов, необходимых детям для дистанционного обучения. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
Предлагается разрешить «распоряжаться средствами материнского капитала в рамках направления их на получение образования ребенком (детьми) посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».
Авторы законопроекта отметили, что при переходе на дистанционное обучение оказалось, что далеко не все российские семьи могут себе позволить приобрести для ребенка компьютер или другие гаджеты.
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