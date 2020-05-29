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Кузнецова предложила штрафовать сотрудников ПФР и граждан за нецелевое использование маткапитала

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Доклад уполномоченного по правам ребенка в России

Кузнецова предложила штрафовать сотрудников ПФР и граждан за нецелевое использование маткапитала
рубли, pixabay.com

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила задуматься о введении штрафа для должностных лиц Пенсионного фонда и граждан страны за нецелевое использование материнского капитала.

Кузнецова уточнила, что применение маткапитала в ненадлежащих целях должно предполагать возможность его возврата, а также наступление для сторон юридических последствий.

Омбудсмен убеждена, что целесообразно будет рассмотреть вопрос об административной ответственности (штрафе) в отношении как ПФР и его должностных лиц, так и российских граждан за неисполнение или же ненадлежащее исполнение требований закона Российской Федерации.

ЕТ

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