Срок рассмотрения заявления на материнский капитал будет сокращен до 10 дней

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о подписании постановления, которое сокращает сроки рассмотрения заявлений на получение маткапитала с одного календарного месяца до 10 рабочих дней.

Мишустин, открывая заседание правительства, отметил, что данное нововведение существенно упростит процедуру получения маткапитала.

По словам премьера, средства будут также перечисляться быстрее – в течение пяти дней, а не десяти, как было раньше. Подчеркивается, что материнский капитал, помимо прочего, можно будет потратить на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке.