Сенатор: Ряд новых мер соцподдержки начнет действовать уже в апреле

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2 апреля 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

В ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

По ее словам, основным приоритетом остается социальная защита, в первую очередь, семей с детьми.

Кроме того, семьи смогут оформить материнский капитал в упрощённом порядке – сведения для его оформления будут поступать в Пенсионный фонд РФ автоматически.

Эта новация позволит, по словам Кареловой, значительно повысить доступность программы. Как ожидается, в этом году более миллиона семей получат средства на первого и второго ребенка. Помимо этого, семьи смогут оформить материнский капитал в упрощённом порядке

Карелова также отметила, что изменения также коснутся и пенсионного обеспечения – социальные пенсии вырастут на 6,1 процент. Индексация будет произведена для неработающих пенсионеров, инвалидов и граждан, не имеющих минимальных показателей стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов для назначения трудовой пенсии.

Ранее Совет Федерации принял законы по противодействию коронавирусу.