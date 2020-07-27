В Армении количество заразившихся COVID-19 достигло 37 390

Аргументы Недели → В мире 13+

27 июля 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирка на фоне флага Армении, Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search/

В Армении количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки увеличилось на 73. В общей сложности на территории страны COVID-19 заболели 37 390 человек.

В национальном центре по контролю и профилактике заболеваний уточнили, что 711 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались, вылечились и были выписаны из больниц 26 665 человек.

Накануне власти Армении сообщили о 37 317 подтвержденных случаях заражения коронавирусом нового типа и 705 летальных исходах. Напомним также, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране было объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.